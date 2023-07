Jan Kooijman maakt musicaldebuut: speelt hoofdrol in Pretty woman

met video Mathieu van der Poel zingt mee met Rihanna, maar dat blijkt een hit van een Vlaamse zangeres

Rihanna is de grote hit in het peloton van de Tour de France. Voor de camera’s van In het wiel verklapte ploeggenoot Jasper Philipsen dat Mathieu van der Poel enthousiast meezingt op de melodie van het liedje. Want wie denkt dat het over de zangeres uit Barbados gaat, heeft het mis. Het is namelijk de titel van de zomerhit van Camille Dhont. Een sensatie in België en dus ook bij Nederlands bekendste wielrenner, die het dansje dat erbij hoort overigens niet kent.