Jan Rot is onze nieuwe columnist: ‘Ik dacht: ongeneeslijk ziek? Helemaal niets voor mij’

InterviewMuzikant en schrijver Jan Rot (63) is de nieuwe columnist van ons weekendmagazine Mezza . De echtgenoot en vader van vier kinderen heeft uitgezaaide darmkanker en zal schrijven over zijn leven. ‘Ik voel geen woede, geen verdriet. Misschien komt dat als ik me echt ziek ga voelen.’

Jan Rot schrijft in zijn columns over dat wat hem raakt in deze fase van zijn leven en de impact die zijn ziekte heeft op hem en zijn omgeving. Maar ook over vrolijke gebeurtenissen uit zijn leven met zijn vrouw Daan (45), dochters Elvis (19) en Maantje Piet (10) en zoons Rover (16) en Wolf (13).

Jan Rot: ‘Ik verheug me op de columns. Het is verdrietig dat ik ziek ben, maar het is ook interessant. Ik lig niet op sterven en wil dingen doen die ik leuk vind, columns schrijven is een van die dingen. Met opgewekt hoofd, en waar nodig met pijnstillers. Met goede moed ook. Want iedereen gaat dood en het is ook een voordeel te weten dat het eraan komt. Eigenlijk had ik een zevendelige autobiografie willen schrijven. Dat komt er niet meer van, maar deze columns voor Mezza, dat lukt wel en daar heb ik zin in.’

De column van Jan Rot start volgende week, maar hieronder lees je al een groot interview over de muzikant. Jan Rot vertelt hierin over hoe hij ontdekte dat hij ziek was, welke plannen nog heeft en over zijn familie. ‘Het is ontzettend oneerlijk, echt gruwelijk, dat het niet nog 21 jaar gelukkig kan zijn met mijn gezin.’ Lees na de foto het complete interview én bekijk de video.

Volledig scherm © Shody Careman