Jan Rot krijgt staande ovatie van 15.000 man na uitvoering van Hallelujah

De 63-jarige zanger heeft een ongeneeslijke vorm van darmkanker. Eerder liet hij aan deze site weten dat hij verwacht in december in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam zijn laatste verjaardag te vieren. ,,Ik word 64 en niet ouder. Dat is verdrietig, maar ook speciaal”, vertelde de zanger. Rot zegt optreden nog steeds het leukste te vinden wat er is. ,,Natuurlijk denk ik af en toe: waarom ik? Maar je kunt niet de hele dag thuis op de bank gaan zitten huilen. Zolang het gaat, leef ik mijn leven zoals het was en dat betekent dingen doen die ik leuk vind.”



Naast Rot, die ook columnist is bij deze site, traden bij Matthijs Gaat Door In Concert onder anderen Danny Vera, Marcel Veenendaal & JVD4, Thijs Boontjes, Harry Sacksioni, André van Duin en Typhoon op.