Jan Slagter: Martine heeft Heel Holland bakt groot gemaakt

,,We hadden afgesproken in het Amstel Hotel. Martine wist niet waar het over ging. Liet ik een taart binnen brengen. Ik zie haar nog kijken. ‘Wat is dit? Een huwelijksaanzoek of zo?’ Toen heb ik haar gevraagd of ze Heel Holland Bakt wilde presenteren. Ze zei niet direct ja, maar wilde eerst een aantal afleveringen van Great British Bake Off zien. Daarna zei ze ja”.



Martine Bijl presenteerde de eerste drie seizoenen Heel Holland Bakt. ,,Het was een feest om met haar te werken. Ze was kritisch , op zichzelf en het programma. En er viel nooit een onvertogen woord. Ze deed het met verve. Martine heeft Heel Holland Bakt op de kaart gezet en groot gemaakt. Met haar presentatie, haar opmerkingen, taalgevoel. Tongue-in-cheek, scherp, af en toe vilein, maar nooit kwetsend. Haar manier van presenteren was zo geestig. Als een taart dan helemaal was ingezakt, zei ze: ‘Niet helemaal gelukt hè?’.”



Een hersenbloeding maakte verder presenteren onmogelijk. Slagter: ,,Toen wij op zoek gingen naar een opvolger kwamen we uit bij André van Duin. Dat hebben we eerst aan haar voorgelegd. Ze zei: ‘Er is er maar één die mij mag vervangen en dat is André van Duin’. Als zij nee had gezegd, dan hadden we het niet gedaan, ook omdat zij het programma groot heeft gemaakt. Dat ze het niet meer kon presenteren, deed haar veel verdriet. Het is uiterst knap dat ze dat boekje heeft geschreven. Met alles wat ze heeft meegemaakt. Dat was Martine ten voeten uit.”