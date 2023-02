Jan Slagter: Verschrikkelijk wat André overkomt met chantage

Dat zei de baas van Omroep Max maandag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. ,,Het is verschrikkelijk wat hem nu is overkomen”, aldus Slagter. ,,Dat is het enige dat ik wil zeggen. We hebben contact gehad, het gaat goed met hem. Maar als je dit moet meemaken, is dat niet leuk. We ondersteunen hem als Omroep Max.”

Van Duin heeft zaterdag aangifte gedaan wegens afdreiging, een juridische term voor chantage. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops wordt de presentator ‘vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag’. ,,Vanwege de ernst van deze chantage heeft de heer Van Duin besloten deze aangifte te doen, met het verzoek aan het Openbaar Ministerie om deze aangifte te onderzoeken en tot actie over te gaan.” De advocaat wil, omdat de aangifte nu bij het OM ligt, verder inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

Van Duin is een van de belangrijkste presentatoren van Max. Zo was hij tot zondag te zien in Heel Holland bakt en start volgende week het televisieprogramma Bij Van Duin op de achterbank (NPO 1). Daarin gaat hij met collega’s in gesprek over alles wat met humor te maken heeft. Brigitte Kaandorp, Jochem Meyer, Peter Pannenkoek, Youp van ’t Hek, Tineke Schouten en Herman Finkers schuiven aan.

Ook maakt hij de succesvolle reeks Denkend aan Holland, waarin Van Duin (75) met bakvriendin Janny van der Heijden (68) Nederland verkent vanaf het water. De twee gaan binnenkort de grens over voor een nieuw seizoen. ,,We gaan met die treintjes door de Alpen en onderweg maken we van alles mee’’, onthulde Van Duin enkele dagen geleden bij Paul de Leeuw in diens podcast De Leeuw lult verder. Janny’s hondje Nhaan reist mee.

