Jan sluit dochter en kat op in doos, Tim went aan leven als vader

Eindelijk: Dotan vertelt zijn kant van het trollenver­haal én komt uit de kast

22:26 Heel Nederland viel over hem heen nadat zijn trollenleger ontdekt werd, maar Dotan is back. De zanger blikte in Waar is de Mol? terug op een onstuimig jaar, maar ziet zijn toekomst weer rooskleurig in. En er is meer, iets waar Dotan eerder niet voor uit durfde te komen: ,,Ik heb een vriend. En ik ben heel blij met hem.’’ Het was vanavond tijd voor zíjn kant van het verhaal.