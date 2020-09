Jan Smeets (75) stopt als directeur Pinkpop

Hoewel ‘mister Pinkpop’ al zo’n tien jaar de vraag kreeg wanneer hij zou stoppen, was dit tot voor kort voor hem ondenkbaar. Maar tijdens zijn vrije tijd vanwege het coronavirus – hij kreeg het virus en het festival ging dit jaar vanwege de maatregelen niet door – kwam hij toch op zijn gevoel terug, mede vanwege zijn kwakkelende gezondheid van de afgelopen jaren. Smeets kijkt terug op ‘50 schitterende jaren’, zegt hij in een afscheidsvideo. Waar nodig blijft hij als adviseur betrokken bij het evenement. ,,Ik mag dan wel officieel als directeur stoppen, maar jullie zijn zeker nog niet van me af.”

Officier

In 1970 organiseerde de destijds 25-jarige Smeets samen met enkele partners de eerste editie van het langstlopende open-air popfestival van Nederland. Tot 2020 werd er geen jaar overgeslagen en zo vierde het festival in 2019 zijn 50e editie.



Smeets’ vaste team zet de organisatie van Pinkpop voort in samenwerking met Mojo, dat sinds 1986 verantwoordelijk is voor de programmering.



Vorig jaar werd Smeets vanwege zijn inzet voor de popmuziek bevorderd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau en ontving hij de Buma Gouden Harp.