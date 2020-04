Jan Smit geëerd met lintje: ‘Ontzettend geraakt en trots’

Zaak prins Harry en Meghan tegen Britse tabloids ondanks corona van start

9:12 De veelbesproken rechtszaak tussen de Britse prins Harry en Associated Newspapers, eigenaar van de tabloids The Mail on Sunday en The Daily Mail, gaat vandaag van start. In Londen vindt ondanks de coronacrisis de eerste hoorzitting plaats. De partijen wisselen via een videoconferentie hun standpunten uit.