Jan Smit moet weer verplicht rust nemen: ‘Voorlopig alleen songfestival’

De Volendammer schrapte in november en december alle afspraken uit zijn agenda omdat hij kampte met een keelaandoening en te veel hooi op zijn vork had genomen. ‘Ik heb mezelf in november publiekelijk teruggetrokken omdat ik zowel fysiek als mentaal niet meer optimaal in staat was om op te kunnen treden of programma's te presenteren. Sinds die tijd heb ik contact met een aantal specialisten om te praten over de rollercoaster die mijn leven de afgelopen 23 jaar heeft gedomineerd. Dat proces kost aanzienlijk meer tijd dan ik me aanvankelijk had voorgesteld’, twittert Jan vandaag.



De loting van het Eurovisie Songfestival was gisteren een ‘heel fijn en tevens klein begin om te kunnen wennen aan überhaupt weer 'iets' doen’, aldus Jan. Live-concerten vergen momenteel nog te veel van hem, dus alle reeds geplande shows worden opgeschort. ‘Ik heb maar één lijf en heb gemerkt dat ook ik achteraf gezien toch géén robot blijk te zijn.’



De zanger focust zich de komende tijd enkel op de presentatie van het songfestival in mei. ‘Dat geeft me momenteel de rust die ik nodig heb! Deze intense periode levert me wel ontzettend veel muzikale inspiratie op. Dus nieuwe nummers van een herboren Jan worden zeker géén probleem voor een nieuw te verschijnen album...’