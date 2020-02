Jan Smit worstelt al sinds de zomer met burn-out: ‘Beetje te lang doorgegaan’

In november vorig jaar maakte Jan Smit bekend zijn agenda leeg te maken omdat hij last had van gezondheidsklachten. In eerste instantie zou dat tot het einde van 2019 zijn, maar in januari gaf de zanger aan het nog steeds rustig aan te moeten doen. Alleen de voorbereidingen op het songfestival en de presentatie halverwege mei gaan door.



Op Instagram bedankt hij vandaag iedereen voor ‘de lieve woorden, steunbetuigingen, boeksuggesties en verdere goedbedoelde adviezen'. ‘Een burn-out beleeft eenieder die hem heeft of heeft gehad op zijn of haar manier. Ik worstel er eigenlijk al sinds de zomermaanden mee, dus ben een beetje te lang doorgegaan’, concludeert hij. ‘Maar dat is meestal waarom je uiteindelijk helemaal breekt.’



Smit werd afgelopen najaar een maand lang in een kliniek in Spanje behandeld. Om verder te herstellen brengt hij bovendien een deel van zijn tijd door in een gehuurd appartement buiten Volendam, even weg van zijn gezin.