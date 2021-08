Jan van Veen komt met jongereneditie Candlelight

Van Veen zal in de podcast elke week een uur gedichten van, voor en door kinderen van 10 tot 15 jaar voorlezen. De bijdragen worden onder meer gevonden in samenwerking met de School der Poëzie in Amsterdam en de faculteit letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Ook kunnen jongeren hun epistels insturen via de website Candlelight Kids.

Volgens gedichtenman Van Veen is het maken van gedichtjes onder kinderen nog nooit zo populair geweest. ,,Je ziet dat de tijdsgeest kinderen enorm inspireert tot het opschrijven van hun diepste emoties”, stelt hij in een verklaring. ,,Gevoelens van angst, twijfel, hoop en liefde die ze soms op die leeftijd dikwijls verbaal nog niet goed kunnen uiten, worden prachtig beschreven op papier. Via onze website krijgen wij dagelijks pareltjes van poëzie binnen.”

Candlelight was in 2019 voor het laatst op de publieke radio te horen, bij Omroep Max. De samenwerking werd echter stopgezet toen de presentator en de omroep ‘een verschil van opvatting over de invulling van het programma’ hadden. Van Veen presenteerde het programma in de afgelopen halve eeuw ook al bij Radio Veronica, Radio 3, Sky Radio, 100% NL en RTV Utrecht.

