Jan Versteegh deelt opvallende mollenselfie en Nikki's vreetbui

Rem Koolhaas krijgt hoge Franse onderscheiding

13:51 Architect Rem Koolhaas (73) heeft in Frankrijk de Commandeur des Arts et des Lettres gekregen. Dit is de hoogste Franse onderscheiding die wordt uitgereikt als erkenning voor een uitzonderlijke bijdrage op artistiek of literair gebied. Het eerbetoon werd hem toebedeeld door de Franse Minister van Cultuur Françoise Nyssen.