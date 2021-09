Jandino Asporaat en vrouw verwachten derde kindje: ‘God sta me bij’

Nicole Scherzin­ger aange­klaagd om reünietour­nee Pussycat Dolls

4 september Zangeres Nicole Scherzinger is door Pussycat Dolls-oprichter Robin Antin aangeklaagd vanwege een reünietournee van de populaire meidengroep. De leadzangeres van de Pussycat Dolls, die in 2010 uit elkaar gingen, weigert volgens Antin op te treden tijdens de tour, ondanks een overeenkomst die werd gesloten in 2019, meldt E! News.