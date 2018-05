Jandino Asporaat gaat zich meer richten op produceren

Australi­sche superster Kylie Minogue viert vijftigste verjaardag

7:38 Kylie Minogue leefde er op social media al dagen naartoe, maar vandaag is het eindelijk zover: de Australische hitzangeres wordt 50 jaar. Kylie luidde klokslag twaalf uur in haar woonplaats Londen haar verjaardag in op Instagram: ,,Een nieuw decennium begint.''