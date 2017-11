Jandino laat Chantal Janzen niet binnen

Ruzie om toneelstuk rond Anne Frank

15:02 Het Anne Frank Fonds in Bazel wil een toneelstuk, gebaseerd op het dagboek van Anne Frank, tegenhouden. Het fonds dreigt met een kort geding tegen theaterproducent Hummelinck Stuurman. Van de voorstelling Achter het Huis, geschreven door Ilja Leonard Pfeijffer, is vanavond de eerste try-out in Hoofddorp.