Jandino over cancelen gastles na betwisten maanlanding: ‘Zal altijd mening blijven uitdragen’

Jandino Asporaat zal ‘altijd’ zijn mening blijven uitdragen. Dat zegt hij in reactie op dat zijn gastles op een Arnhemse school is gecanceld nadat hij in twee podcasts afgelopen weekend vraagtekens zette bij 9/11 en de maanlanding. ‘Als gek zijn betekent: altijd spreken vanuit je hart. Niet blindelings met de massa meelopen. Dan is gek zijn, zo gek nog niet’.

In een uitgebreid statement gaat de cabaretier in op de situatie. ‘Op dit moment zijn mensen allemaal aan het glunderen en hopen dat ik neerga, heel hard roepen, ‘hij is gecanceld!’ Het zijn exact dezelfde soort mensen, die dit al jaren roepen en hopen’, schrijft hij in zijn bericht op Instagram. ‘God bepaalt wat mijn succes is en niet populair zijn bij hen (zijn criticasters, red.), heeft niets met succes te maken. Oprecht zijn vind ik vele malen belangrijker.’

Maandag schrapte de gemeente Arnhem de comedian van het lijstje gastdocenten dat deze week op Arnhemse scholen les geeft in het kader van De week van het geld. Aanleiding zijn Asporaats uitspraken over de maanlanding en de aanslag op het World Trade Center in New York 2001. Die gebeurtenissen trekt hij in twijfel. ,,Ik wacht nog op bewijs”, zei de comedian enkele dagen geleden in de podcast The Trueman Show over de landingen op de maan. Daarin plaatste hij ook vraagtekens bij de aanslagen op de Twin Towers en New York en het Pentagon in Washington DC, op 11 september 2001. ,,Ze zeiden ook dat er massavernietigingswapens waren in Irak. Ze hadden foto’s. Maar die (wapens) waren er niet.”

,,Wij respecteren de vrijheid van meningsuiting maar vinden dit soort uitspraken geen goed voorbeeld geven voor onze kinderen en jongeren. Een gastles vinden we deze week niet gepast. Want juist tijdens de Week van het Geld moet informatie betrouwbaar zijn en de boodschap helder. Daarom is zijn gastles afgezegd”, reageerde wethouder Mark Lauriks op vragen van deze site.

Jandino was eerder fel tegenstander van de coronamaatregelen. Hij stopte zijn tournee toen de coronapas werd ingevoerd. ‘Elke keer als ik mijn mond open doe, dan moet ik me als comedian vooral niet onderwerpen die mijn pet te boven gaan’, schrijft hij daar nu in post over. ‘Natuurlijk werd er gezegd: ‘Jandino, zeg nou maar niks anders gaan ze je cancelen’, maar hoe hou jij je mond? Gaat niemand eens een poging doen om de pijn te adresseren?’

Aan de stok met Tim Hofman

Dit weekend had Asporaat het al aan de stok op Twitter met Boos-presentator Tim Hofman, die het hem kwalijk nam dat hij in de podcast van Jorn Luka was gaan zitten. ‘Jorn bepleit openlijk dat het WEF een Great Resest-agenda heeft, waarbij Covid een tool zou zijn om macht te vergaren; dit is nooit bewezen. Ook biedt hij platform aan extreemrechtse fakenews-verspreiders zoals Gideon van Meijeren en en antisemitische mede-complotdenkers als David Icke. Waarom ben je juist bij hem gaan zitten?’

Asporaat reageert dat je ‘nooit een open gesprek kunt voeren’ als je woorden gebruikt als complotdenker. ‘Ik laat me nooit en ook niet in de toekomst door labels van anderen remmen.’ Hij zegt dat hij vragen heeft over het instorten van de Twin Towers in New York. ‘Over 9/11 nam iedereen klakkeloos van elkaar over. Maar wat hoorde je me afvragen…? Niet dat 9/11 niet is gebeurd. Ik denk dat niet alleen vliegtuig is gebruikt. Hoezo kan je dat niet afvragen?? Hoe de gebouwen vielen.’

‘Niet veel voor nodig om BN’er te cancelen’

Via Twilight Entertainment is Jandino Asporaat als spreker te boeken. ,,Alles wordt tegenwoordig onder een vergrootglas gelegd”, verzucht een woordvoerder. ,,Het is een trend die wij de laatst tijd ook zien. Er is weinig voor nodig om als bekende Nederlander geannuleerd te worden. Wij denken niet dat die klaagmentaliteit iets oplost.”

Het is bij Twilight Entertainment een enkele keer voorgekomen dat een spreker niet meer mocht komen vanwege een afwijkende mening. ,,We hopen dat dat zo blijft. Wij gaan artiesten absoluut niet vertellen wat ze wel of niet mogen zeggen.” Bertie Lukassen, die ook samenwerkt met Asporaat, is het daarmee eens. ,,Jandino is een leuk en uitgesproken persoon. Daar is helemaal niks mis mee. Hij mag zeggen wat hij wilt. We leven in een vrij land. Wat de rest daarvan vindt, zal mij een worst wezen.”

Het Huis van Asporaat, het managementbureau van de komiek, is gevraagd om een reactie op het besluit van de gemeente Arnhem. Die volgt mogelijk in de loop van de dag.

