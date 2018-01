Jane Fonda (80) onder het mes voor kanker in onderlip

Dood van Cran­ber­ries-zan­ge­res niet verdacht

15:06 Zangeres Dolores O'Riordan (46) van de Ierse band The Cranberries is gisteren niet onder verdachte omstandigheden overleden. De politie heeft het onderzoek afgerond en laat het verder aan de lijkschouwer over om de oorzaken van haar dood verder te onderzoeken, meldt de BBC.