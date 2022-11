Janine Abbring in januari terug met Wintergasten

Airen Mylene wordt vaste nieuwsle­zer in middagshow van Frank Dane

Airen Mylene (37) is vanaf vandaag de vaste nieuwslezer in de middagshow van Frank Dane op Radio 538. Dat heeft de zender zojuist aangekondigd. ‘Met de komst van Airen is het middagteam eindelijk compleet’, reageert Dane.

