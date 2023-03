Janke Dekker over commotie rond man Tom Egbers: ‘Je kop wordt er meteen afgehakt’

Jinek: ‘Absurd dat boomers zich bemoeien met mijn zwanger­schap’

Eva Jinek heeft in haar nieuwsbrief voor het eerst gereageerd op het gegeven dat mensen iets aan te merken hadden op haar onlangs aangekondigde zwangerschap. In de brief noemt de presentatrice het onder meer ‘absurd’ dat ‘een stel boomers zonder enige kennis van zaken zich bemoeien met wat er in mijn baarmoeder gebeurt, en waarom’.