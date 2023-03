Janke Dekker stopt als voorzitter van Mores na commotie rond echtgenoot Tom Egbers

In het afgelopen weekend verschenen artikel in de Volkskrant wordt haar man en sportpresentator Tom Egbers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport . Dekker stelt dat het artikel ‘onjuistheden bevat die ze wil rechtzetten’. Egbers, die vijftien jaar geleden een buitenechtelijke relatie had met een stagiaire (later collega), zou haar volgens bronnen in het artikel na beëindiging van die affaire stelselmatig hebben gepest op de werkvloer. ‘Er was sprake van een affaire in een periode dat het niet goed ging met Tom. Dat was een wederkerige relatie waarbij ook de jonge vrouw initiatieven nam en bijvoorbeeld een grote hoeveelheid berichten aan mijn man verstuurde’, zo zegt Janke Dekker in een verklaring die ze zondagmiddag verstuurde.

Ze verwijt de Volkskrant onvolledig wederhoor te hebben toegepast. Ook haar dochter schreef een brief naar de krant. Daarin stond informatie over de affaire en de vergaande gevolgen voor het gezin. ‘Alles wat in die brief stond is uit het artikel van de Volkskrant gehouden. Hiermee is wezenlijke informatie bewust uit het artikel gehouden. Het beantwoordde niet aan de framing die in het artikel is toegepast’. De redactie van de Volkskrant is om een reactie gevraagd. Die volgt mogelijk later vandaag.