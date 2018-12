Janneke boert prima zonder Marnix

Het leven van een Boer zoekt Vrouw-kandidaat gaat niet altijd over rozen. Je verwacht een bos bloemen en krijgt een droge worst. Je hoopt op romantiek en botst op een botte boer die aan het eind van de serie tot de sprankelende conclusie komt: ,,Als de koe niet in de wei staat, kun je hem er ook niet uit halen.”



Zo, daar kon de 33-jarige Janneke van der Wegen het dan mee doen. Vrolijke verschijning, niet uit het veld te krijgen. Zelfs niet door de Noord-Hollander Marnix Knetemann - ja, zoon van Gerrie en Gré - die op zijn veertigste nog alleen lang 'te klojen’ op zijn boerderij te Wijde Wormer.



,,Het was een abrupt einde van onze liefdestrip naar Erfurt. Je hoopt misschien wel tegen beter weten in dat het toch wat wordt. Maar ik bleef wel lachen met Marnix. Ze zitten natuurlijk niet voor niks in dat programma. Die boeren hebben toch moeite om iemand te vinden. Zijn, zachtjes gezegd, soms niet altijd even handig.”



Volledig scherm Janneke van der Wegen (33) na haar avontuur met boer Marnix: ,,Die boeren zitten natuurlijk niet voor niks in dat programma.” © vrij

Jeetje, Janneke

Het is een dag na de laatste tv-uitzending van het KRO-NCRV-programma, waarin Marnix bij BzV-coryfee Yvon Jaspers plots op de proppen komt met ene Emmie, die hij nog kende van twintig jaar geleden. Janneke, van origine docent Maatschappijleraar, sinds deze week intercedent bij een uitzendbureau, kon het met haar vriendinnen thuis op de bank met droge ogen aanzien.



,,Ik heb hier in Steenbergen vaak de vraag gehad wat ik met die Marnix aanmoest. ‘Jeetje, Janneke: wat doe je met die kwast.’ Maar mensen die mij goed kennen, begrijpen waarom ik destijds mijn brief stuurde. Ik viel voor zijn humor, dat droge. Ik zag een brutaal aapie met een glinstering in zijn ogen. Daar viel ik op.”

Hilarisch

Janneke genoot van de opnamen in de hete zomer van 2018. Heeft alles teruggezien, sommige fragmenten in de herhaling. Het scheren en wassen van de enorme stier van Marnix die toen nog wel ondeugend flirtte. Dat tenenkrommende gedoe met ‘de briefjes’, de liefdesverklaring in tien woorden waar de polderboer zo op stond. De hilarische beelden van een man die vergeefs probeert van een giertank een jacuzzi te maken. De fameuze scene waarin Marnix aan tafel bij haar ouders Wim en Adje zegt dat hij het liefst zo dicht mogelijk bij de deur wil zitten...



,,Toen de tv-uitzendingen eindelijk begonnen, was het best lastig. Alleen mijn moeder en een goede vriendin waren op de hoogte van de verwikkelingen. Iedereen informeert, vraagt in de supermarkt of het nog wat is met die Marnix. Terwijl je natuurlijk niets mag zeggen om de spanning erin te houden. Dus niet kunt vertellen dat het niks is geworden. Terwijl ik eigenlijk alweer zit te wachten op een nieuwe, leuke vent. Want dat is wel wat ik zoek.”

Quote Ik viel voor zijn humor, dat droge. Ik zag een brutaal aapie met een glinste­ring in zijn ogen Janneke van der Wegen

De les

Met alle ervaringen en de kennis van nu heeft Janneke - die in de Linda nog Jannukkig werd genoemd - geen seconde spijt van haar openhartige deelname aan het best bekeken programma van Nederland.



,,Wie maakt nou zoiets mee? Het kijkje achter de schermen, dat wereldje. Leuke mensen, geweldige tv-crew, die lieve Yvon Jaspers... Prachtig. En bovenal heeft Boer zoekt Vrouw mij veel over mezelf geleerd. Hoe ik zou omgaan met de spanning. Ik was benieuwd of ik ervan kon genieten, of ik wel relaxt zou blijven. Nou, dat is deze Janneke aardig gelukt.”