Jarige Frans verrast door fans, Papa Arie supertrots op baby Mozes

Arie in de wolken

Arie Boomsma is vorige week voor de tweede keer vader geworden van een zoon. Zo te zien is de presentator hélemaal in de wolken. ,,My main man Mozes!'', schrijft Boomsma, die met vrouw Romy al dochtertje Bobby Jo had. Het pasgeboren jongetje ligt met zijn ogen dicht op de borst van een van zijn ouders.

My main man Mozes! Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 30 Dec 2017 om 0:37 PST

44 kaarsjes

Frans Bauer is vandaag 44 jaar geworden en dat is zijn fans niet ontgaan. De zanger heeft een bos met 44 rozen gekregen, maar daar houdt het niet bij op. Hij krijgt nog een extra roos, omdat hij 25 jaar in het vak zit. ,,Supermooi, en dat komt dan ook nog even binnen. Dankjewel xxx'', aldus de jarige job.

Super mooi en dat komt dan ook even binnen !! Dankjewel xxx Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 30 Dec 2017 om 1:42 PST

Wat een plaatje

Roos Schlikker neemt vandaag afscheid van het bijzondere uitzicht dat ze had tijdens haar wintersportvakantie in Zweden. ,,Vandaag gaan we terug naar Mokum, maar nog eerst even dit.'' De schrijfster kan geen genoeg krijgen van de Zweedse natuur.

Nog één keer een uitzichtfilmpje. No filter uiteraard :-). Een foto die is geplaatst door null (@roosschlikker) op 30 Dec 2017 om 0:48 PST

75 kaarsjes

Een speciale dag voor Antje Monteiro, want haar moeder is vandaag 75 jaar geworden. Toch is deze dag een beetje dubbel, want Antjes moeder is ziek. ,,Je gezondheid laat je nu in de steek, maar weet dat we dit gevecht samen aangaan'', schrijft de musicalartieste emotioneel.

Mijn lieve moedertje vandaag 75 jaar! Lieve mammie gefeliciteerd ! Je gezondheid laat je nu in de steek maar weet dat we dit gevecht samen aangaan. Elke stap die jij maakt sta ik naast je, in onvoorwaardelijke liefde. Liefde zoals jij mij ook altijd gegeven hebt. Ik ben trots op jouw kracht en Ik ben trots jouw dochter te zijn. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@antjemonteiro) op 29 Dec 2017 om 23:59 PST

Gothic Maik

Maik de Boer is gek op het delen van foto's uit de oude doos. Zo deelt hij er ook vandaag weer een. ,,Noem het gothic'', aldus De Boer, die doelt op zijn lange zwarte jas en donkere haren. Lijkt de stylist op dit plaatje echt op een gothic of niet?

Hello 2018, goodbye 2017

Naomi van As is helemaal klaar voor het nieuwe jaar. Ze ziet 2018 als een jaar vol nieuwe kansen en spannende dingen. ,,Kom maar op!'', aldus de hockeyspeelster bij een kiekje waarop ze peinzend naar de horizon tuurt. Is Van As soms iets speciaals van plan?