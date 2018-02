Jay Z geeft ton uit aan verjaardagsdrankjes

Dansprogramma Jan Kooijman trekt weinig kijkers

8:15 Het nieuwe NPO-3 programma Dance Around The World is gisteravond van start gegaan met 150.000 kijkers. Het dans- en reisprogramma met Jan Kooijman en Ish Ait Hamou stond daarmee niet in de lijst van best bekeken programma's van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Voor een plek in de kijkcijfer top 25 was een score van minimaal 609.000 kijkers nodig.