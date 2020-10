Jay-Z lanceert eigen cannabismerk

Kijktip voor vanavond: Russel Crowe als de Harvey Weinstein van Fox News

23 oktober Hij was al te zien bij HBO/Ziggo, maar vanaf vanavond ook op tv (NPO 2): The Loudest Voice. Met een onherkenbare Russel Crowe in topvorm als de machtswellustige baas van Fox News. De serie kreeg van ons vier sterren.