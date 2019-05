Jazzicoon Cees Schrama (82) overleden

Schrama zette zich tientallen jaren in voor de beoefening en bevordering van de jazzmuziek in Nederland. Zo was hij bijvoorbeeld jarenlang betrokken bij de organisatie van het North Sea Jazz Festival. Zijn belevenissen tekende hij op in het autobiografische werk 'It don't mean a thing' (2007). In 2005 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.