Jazzmusicus en activist Hugh Masekela (78) overleden

In de ruim vijftig jaar dat Masekela speelde, kreeg hij internationale erkenning voor zijn kenmerkende Afro-jazz en hits als Soweto Blues, die de anti-apartheidsbeweging zich eigen had gemaakt. In het nummer Bring Him Back Home riep Masekela op tot de vrijlating van Mandela, die vastzat in een zwaarbeveiligde gevangenis op Robbeneiland toen het nummer werd uitgebracht.



,,Dit is een onmeetbaar verlies voor onze muziekindustrie en de gehele natie'', stelde president Jacob Zuma in een verklaring. ,,We rouwen om een man die de fakkel van vrijheid brandend hield. Zijn bijdrage aan de strijd voor vrijheid zal nooit worden vergeten.''



Masekela speelde in 2010 bij de openingsceremonie van het WK voetbal in Johannesburg. Destijds werd zijn hit Don't Go Lose It Baby uit 1984 in Nederland opnieuw een hit toen ING het nummer gebruikte voor een televisiereclame.