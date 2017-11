'Je kunt honderd keer iets zeggen tegen een puber, luisteren doen ze niet'

omdat ik het zegIn de NTR-serie Omdat ik het zeg! volgt Hanneke Groenteman samen met Roué Verveer gezinnen met pubers. Wat viel mee en hoe ontroerd of verrast waren de makers? ,,Als ouder had ik minder in de gaten hoe leuk pubers ook kunnen zijn.”

De meevaller

Hanneke Groenteman: ,,De puberteit van die kinderen, het is een soort revolutie, maar het is me meegevallen hoe lastig ze zijn. De pubers in onze reeks zijn niet crimineel, maar beschaafd opstandig. Oké, er komt ook nog een jongen voorbij die aan de drugs zat. Blowen. Uit een keurig gezin, moeder had nooit iets gemerkt. Ze was verschrikkelijk geschrokken. Dat wordt een junk, dacht ze. Helemaal niet natuurlijk. Na een tijdje was het over.”

De ontroering

,,Je hebt met ze te doen, die pubers. Opeens gaan zij hun eigen route, terwijl hun ouders stil staan. Die blijven het zeggen, ‘poets je tanden’, ‘zeg je tante gedag’, terwijl hun kinderen dramatisch veranderen en denken: ‘Jezus, hoe slecht kun je het getroffen hebben met zulke domme ouders?’ Ze komen met bijdehante redeneringen. Weten precies hoe het moet en vinden het ‘ongelooflijk dat de volwassen wereld daar níets van snapt…’ En dan moeten ze ook nog eens in ongelooflijk saai schoolsysteem functioneren. Waar hebben ze toch al die lesstof voor nodig? Er is druk van de sociale media, Liefdes worden afgewezen en dan is er óok nog hun lichaam met al die groeistuipen, hormonen, testosteron. Pukkels die oppoppen. Het is allemaal zo heftig. Wát een fase.”

De tegenvaller

,,Wat toch tegenvalt is dat pubers volkomen niet aanspreekbaar zijn als het gaat om samenwerken in de huishouding. Daarnaast kunnen ze leven in een mestvaalt. Ze zien gewoon niet meer dat een vuile broek ook wel eens in de wasmand kan. En dan die telefoon… Altijd zijn hun ogen gericht op hun schermpje. Het is zelden meer dat je met hen praat en dat ze je dan ook aankijken, want tja, er kan immers een appje binnenkomen. Een krankzinnige verslaving.”

Quote Wat toch tegenvalt is dat pubers volkomen niet aanspreekbaar zijn als het gaat om samenwerken in de huishouding

Het plezier

,,Als ouder had ik minder in de gaten hoe leuk pubers ook kunnen zijn. Nu is dat anders. Ik heb als oma die rotzooi nu niet, al vierden mijn kleinkinderen –een tweeling van zestien- hun verjaardag in mijn huis, maar ze ruimden keurig alles op. Nu kijk ik dat natuurverschijnsel door een andere bril. Als je die kinderen dan hoort praten. Over elkaar. Vraagt Roué aan dat meisje: ‘Wat vind je het meest irritant aan je broertje?’ Dat zij dan zegt: ‘Mag ik ook zeggen, alles?’

De verrassing

,,Ik weet niet of het een verrassing is, maar alle ouders hebben dezelfde klachten. Ze luisteren niet. Je kunt honderd keer iets zeggen, dan doen ze het nóg niet. Daarom is dit een troostend programma. Het is ook gewoon leuk om te zien dat iedereen worstelt met dezelfde dingen die over een paar jaar helemaal voorbij zijn. Dan krijgen pubers relaties en kinderen, want ja, het gáát over.”