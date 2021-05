Je schaamt je dood als je naar ‘Molukkers in Nederland’ kijkt

Samantha de Jong vindt opnieuw de liefde, maand na overlijden van vriend

18 mei Samantha de Jong heeft een nieuwe vriend. Dat maakt de voormalige realityster, die bekend werd als Barbie in Oh Oh Cherso, bekend op Instagram. Minder dan een maand geleden overleed haar vorige vriend. ‘Wat anderen ook denken, ze denken maar wat ze willen, zolang jij en ik maar gelukkig zijn’, aldus De Jong.