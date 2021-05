Je zal maar Thijs Zeeman zijn en over de rug van vier onschuldige kinderen willen scoren

Géza Weisz en Bella Hay in nieuwe oorlogsse­rie op Netflix

5 mei Netflix brengt volgend jaar een elfdelige documentaireserie uit over de bevrijding van Europa met enkele rollen voor bekende Nederlanders. Elke aflevering van Voices of Liberation wordt begeleid door mensen die een familiare connectie hebben met de Tweede Wereldoorlog. Een van hen is acteur Géza Weisz, maar ook Bella Hay en de Vlaamse presentator Bart Peeters doen mee.