Jean van de Velde maakt animatiefilm over jeugd Vincent van Gogh

Regisseur Jean van de Velde werkt aan een avondvullende animatiefilm over de jeugd van schilder Vincent van Gogh. Het project heet Young Vincent en zou in 2023 of 2024 klaar moeten zijn.

De 64-jarige filmmaker, bekend van hits als All Stars en Lek, maakt het project samen met animatiestudio Submarine en regisseur Robert Stevenhagen, die eerder werkte voor de bekende Britse studio Aardman. Het is de eerste maal dat Van de Velde een animatiefilm maakt. De regisseur werd zes jaar geleden benaderd door Submarine om het scenario voor het project te begeleiden.

,,Ik sta altijd open voor nieuwe dingen”, aldus Van de Velde. ,,Het is heel spannend om eens te kunnen denken buiten de fysieke beperkingen van de echte wereld waar je bij liveaction-films toch doorgaans tegenaan loopt.” De film is deels op waarheid gebaseerd en vertelt vooral over het leven van Vincent op een Brabants internaat. De jongen werd hier door zijn ouders heen gestuurd omdat hij anders was dan andere kinderen. ,,Vincent tekende wat in hem opkwam, terwijl zijn ouders wilden dat hij letterlijk en figuurlijk binnen de lijntjes leerde kleuren. Hij had meer interesse in de natuur, terwijl zijn leeftijdsgenoten meer interesse hadden in voetballen en ravotten.”

Fantasiewereld

In Young Vincent zijn veel elementen uit het latere leven van Vincent van Gogh verwerkt. Zo heeft de jongen op het internaat een vriend, Paul, die is geïnspireerd op Paul Gaugin, met wie Van Gogh later bevriend raakte. Ook schrijft Vincent al brieven met zijn jongere broer Theo, zoals de twee mannen dat later ook deden. ,,Uiteindelijk leert Vincent hoe hij kan ontsnappen in zijn eigen fantasiewereld”, vat Van de Velde het verhaal samen.

Het scenario is geschreven door Fabie Hulsebos. Het storyboard van de film is klaar. Een Britse en een Franse studio die meehelpen met het project, zijn nu bezig met het uitwerken van de ruim 9000 tekeningen die in het storyboard staan. Het wordt een film die bestaat uit 2D-animaties en dus niet uit tekeningen die uit de computer komen. Het is de bedoeling dat de film in meerdere talen wordt nagesynchroniseerd, waaronder het Nederlands.

Van de Velde en Submarine presenteren het project in maart in Bordeaux, waar elk jaar een van de grootste animatiefestivals ter wereld plaatsvindt. De regisseur werkt verder aan het tweede seizoen van BNNVARA-hit All Stars & Zonen, dat eind 2022 gedraaid gaat worden. Hij maakte het afgelopen jaar drie afleveringen van de Britse detectiveserie Van der Valk. Deze zijn vanaf 26 februari wekelijks te zien op NPO 2.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: