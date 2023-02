Jeangu Macrooy speelt Jezus in nieuwe versie van hitmusical Jesus Christ Superstar

Regisseur Ivo van Hove zegt erg onder de indruk te zijn van de zanger. Hij noemt Jeangu “onze gedroomde hoofdpersoon”. De voorstelling zal vanaf januari 2024 in de Nederlandse theaters te zien zijn.

De voorstelling, die in 1972 voor het eerst werd gespeeld, vertelt over de laatste week uit het leven van Jezus. De muziek werd geschreven door Andrew Lloyd Webber, voor de teksten tekende Tim Rice. Het stuk was jarenlang onafgebroken op West End en Broadway te zien. Van het oorspronkelijke album werden meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht.

De première van de nieuwe versie is op 21 januari 2024 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Passion

Acteur Sinan Eroglu zal in de dertiende editie van het bijbelspektakel The Passion de rol van Jezus spelen. Dat heeft KRO-NCRV maandag bekendgemaakt. The Passion is op donderdag 6 april te zien op NPO1.

The Passion komt dit jaar vanuit Harlingen, voor het eerst in jaren met publiek. KRO-NCRV stelt dat het verhaal ‘een universeel verhaal over geloof, hoop en liefde is dat iedereen aanspreekt - jong, oud, gelovig of niet. Het verhaal blijkt nog steeds actueel, in een steeds individualistischere samenleving waarin we vaak meer stilstaan bij wat ons verdeelt dan wat ons verbindt’.

The Passion vertelt het verhaal van de lijdensweg van Jezus aan de hand van moderne en populaire muziekhits. De dertiende editie wordt weer voorzien van audiodescriptie die wordt verzorgd door NPO-coryfee Wouter van der Goes.