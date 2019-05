Jelka van Houten maakt sketchprogramma op SBS6

In het interactieve format worden in verschillende sketches expres continuïteitsfouten gemaakt. Zo draagt bijvoorbeeld een personage ineens een andere stropdas of heeft een decor opeens een plant in de hoek staan. Elke sketch bevat in totaal zes van dat soort fouten. De kijkers worden uitgedaagd om deze op te sporen, na afloop kunnen ze online controleren of ze de juiste hebben gespot.