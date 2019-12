Jelka van Houten: Waarom verdient man in een bijrol meer dan ik in de hoofdrol?

Berget Lewis kruipt in de huid van Tina Turner: In haar vond ik een soulmate

6 december Het is haar favoriete zangeres en in die zin is de ode die Berget Lewis aan Tina Turner brengt een oprechte lofzang. Met The Jazz Orchestra of the Concertgebouw brengt ze maandag in Amsterdam hulde aan de Queen of Rock, Soul and Pop. ,,Tina Turner veranderde mijn leven.’’