Jelle Brandt Corstius: Veel robotrevoluties zijn gebakken lucht

,,De VPRO vroeg me twee jaar geleden met de kerst voor een marathoninterview op de radio over een onderwerp wat ik interessant vond, maar waar ik niet zo veel van wist. Dat was kunstmatige intelligentie. Tijdens de voorbereiding kwam ik erachter dat er al zoveel dingen waarvan ik dacht dat ze in de toekomst zouden gebeuren nu al werkelijkheid zijn.”

Je sidekick Robin, een robot, vergezelt jou in deze reeks. Wat kan ze allemaal?

Lachend: ,,Eigenlijk helemaal niks. Ze zou medepresentator zijn, meeluisteren met interviews en vragen stellen. Maar wat jij en ik doen als journalist, is het allermoeilijkste: je moet namelijk algemene kennis hebben. Zo vroeg Robin een keer: ‘Waar is de roze eenhoorn?’, maar veel heb je daar niet aan. Ze heeft nu de rol van metgezel gekregen. Mensen kunnen er hun gevoelens en angst op projecteren. Het grappige is dat ze op het einde vraagt: ‘Waar kom ik vandaan?’. Dat was een fictie-element. Natuurlijk heeft ze die vraag niet gesteld, want het is superingewikkeld om te weten wie je bent. Maar er zijn veel mensen die daar klakkeloos in meegaan.”

Je spreekt onder meer een transhumanist. Wat zijn dat voor mensen?

,,Transhumanisten geloven in singulariteit: het moment dat computers op alle fronten slimmer zijn dan mensen. Op dat moment is alles mogelijk. Dan worden wij een beetje als een mier die naar een mens kijkt. Transhumanisten geloven in eeuwig leven. Al je informatie uit je hersenen kan op een harde schijf belanden en zo ga je in feite nooit dood, is hun theorie. Het lijkt een beetje een religie voor mensen die niet willen geloven. Het zijn altijd hele erge atheïsten, maar uiteindelijk zijn ze ook bang voor de dood.”

Maar gaat het ook echt gebeuren?

,,Niet binnen ons mensenleven, maar het zou zomaar binnen het leven van mijn dochter kunnen gebeuren. Er is een onderzoek geweest onder 150 vooraanstaande wetenschappers in de kunstmatige intelligentie. Er werd gevraagd wanneer ze denken dat het moment van singulariteit aanbreekt. Het gemiddelde antwoord was over zeventig jaar. Dat is wel ver weg, maar mijn dochter is dan 71.”

De rode draad is ook dat jouw dochter van (dan) 85 de voice-over is van deze reis.

,,Ja, als animatie. Vanuit mij is het anders zo speculatief. Het is ook voor het eerst dat ik fictie met feit meng. Dat is tricky, want het is een journalistiek programma. Maar als je het afbakent, heb je een spannende nieuwe vorm om het te vertellen.”

Je zegt dat robots je zowel fascineren als angst inboezemen. Wat is het meest verontrustende wat je tegen bent gekomen?

,,Voorspellende algoritmes. De politie gebruikt ze om erachter te komen waar de grootste kans op een misdrijf is. Een wetenschapper zegt in de serie dat door alle data die we constant prijsgeven door bijvoorbeeld cookies en apps, nu al het moment is aangebroken dat een computer mij beter kent dan mijn vrienden. Of zelfs dat ik mijzelf ken. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Voorlopig word je gemanipuleerd in wat je koopt, maar de volgende stap is dat je beïnvloed wordt op wie je gaat stemmen. Doodeng.”

Denk je dat we echt zo beïnvloedbaar zijn?

,,Misschien zijn we suggestibel, maar we staan op een kruispunt. Het gaat een grote invloed hebben. Daarom is het goed dat we er een gesprek over hebben. Ik rij zo naar Eindhoven met Google Maps aan. Een fantastische app waarvan je denkt dat die gratis is. Maar natuurlijk betaal je er wel voor.”

Waren er ook dingen waar je nooit van had gehoord?

,,We hebben een aflevering over de liefde. Daar zijn we in een sekspoppenfabriek, met levensechte poppen. Ik ging er heen in de veronderstelling dat die poppen voor eenzame, vieze mannen zijn. Maar er worden ook poppen gemaakt met lichamen die helemaal niet bestaan. Zoals met een penis én een vagina, geheel behaard, of met een duivelslichaam. Bepaalde mensen verlangen dus naar personen die niet bestaan, omdat het biologisch gewoon niet mogelijk is. Dat opent nieuwe deuren. Er zijn zelfs mensen die een pop bestellen die qua uiterlijk exact op hun partner lijkt. Overigens dan wel vaak zoals die er vroeger uitzag. De bestellingen komen van over de hele wereld.”

Kijk je zelf uit naar deze robotrevolutie in de toekomst?

,,Ik denk dat wij wel echt mazzel hebben dat we in de meest interessante tijd in de geschiedenis geboren zijn. Je weet nog precies wanneer je je eerste email stuurde of je eerste mobiel had. Ik vraag ook aan een wetenschapper of er niet een toekomst kan zijn waarin de robots de mensen worden en andersom. Als de robots zo goed kunnen manipuleren zijn ze vaardiger dan wij en gaan wij ons precies zo gedragen als zij willen. Dan staan we weer onderaan in de voedselketen, omdat we ons monopolie op slimheid zijn verloren.”

Je krijgt er wellicht een beetje een unheimisch gevoel van.

,,Nou, ik kan je geruststellen: de meeste verhalen zijn gewoon gebakken lucht. We hadden bijvoorbeeld een item over een bezorgrobot die eten bij je thuis bezorgt. Ik dacht: hoe doet ie dat bij een stoplicht? Toen zag ik op elke hoek van de straat een jongen staan die heel handig achter zijn rug een karretje aan het besturen was.”