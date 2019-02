Jennie Lena eert Michael Jackson met Unplugged-album

Jennie Lena gaat in Amerika samenwerken met Tony Newton, de bassist die met de Jackson Five speelde en Jennifer Batten. Laatstgenoemde was jarenlang de vaste gitariste van Michael Jackson. Zij nemen Beat It en Dirty Diana op. Met producer, toetsenist en arrangeur Sylvester Rivers die onder andere samenwerkte met Aretha Franklin en Diana Ross, neemt ze With A Child’s Heart en I Wanna Be Where You Are op.

In Nederland viel Jennie Lena op met Michael Jackson’s Who’s Loving You, op YouTube inmiddels meer dan 37 miljoen keer bekeken. Ze zong het nummer bij de auditie van The voice of Holland, waarna alle juryleden hun stoelen draaiden. ,Michael Jackson is altijd een grote inspirsatiebron voor de 41-jarige zangeres geweest. ,,Toen ik zeven jaar oud was gaven mijn ouders mij een Jackson 5-album en deze briljante songs openden een magische, muzikale wereld voor me. Als kind al zong ik Who’s Loving You overal en altijd. Michael Jackson werd mijn All Time Hero en deze song is puur fun. Het voelde zo logisch voor mij om dit nummer te kiezen als auditie bij The Voice en er mijn eigen versie van te maken.”