Jennifer Aniston en ex hand in hand tijdens emotioneel afscheid van hun hond

De witte herder maakte al sinds 2006 onderdeel uit van Anistons huishouden. In 2018 besloten de actrice en Theroux, die toen net een jaar uit elkaar waren, om alsnog de voogdij over hun honden te delen. Ondanks hun break-up waren ze daarom vandaag toch weer even samen om op spirituele wijze afscheid te nemen van Dolly A., die vernoemd is naar countryzangeres Dolly Parton.



Theroux deelt op Instagram zes treurige foto's waarop te zien is hoe het beestje in een warme deken is gewikkeld. Om haar heen liggen kleurrijke bloemblaadjes, terwijl - zo lijkt het - Aniston salie brandt. Het branden van salie is een oud ritueel, wat ervoor zou zorgen dat vervuilde energie wordt gezuiverd. Nog een saillant detail: Aniston en Theroux zitten hand in hand tijdens het emotionele moment.



‘Vanavond, bij zonsondergang, na een heroïsche strijd... legde ons meest loyale familielid en beschermer, Dolly A. haar zwaard en schild neer. Ze was omringd door haar hele familie', schrijft de acteur. Hij sluit zijn emotionele post af met een quote: ‘Degene die nooit een ander in de steek zal laten, degene die nooit ondankbaar is ... is de hond - trouw en eerlijk, zelfs na de dood.’



Het voormalig echtpaar kan rekenen op veel steunbetuigingen van fans. ‘Wat naar om dit te lezen. Veel sterkte met dit verlies. En wat mooi dat jullie samen zijn gekomen voor Dolly', schrijft iemand. Een ander: ‘Wat zielig! Ik voel met jullie mee. Dolly is nu over de regenboog en kijkt op jullie neer vanaf boven.’