Jennifer Aniston ontwerpt animatieversie van eigen hond

Met video John Travolta na overlijden Olivia New­ton-Jo­hn: ‘De jouwe, voor altijd! Jouw Danny, jouw John’

John Travolta heeft op Instagram een eerbetoon gedeeld aan Olivia Newton-John, zijn tegenspeelster in de film ‘Grease’ die maandag overleed. De Brits-Australische actrice was 73 jaar en stierf aan de gevolgen van borstkanker, een ziekte waar ze al bijna dertig jaar - in verschillende periodes - aan leed.

9 augustus