Jennifer is ‘burritovouwer’ en Gerard zet de schaar in zijn lokken

Podcast Lading nieuwe series besproken in podcast Bingewat­chers

18:30 BlackAF, Unorthodox, Brews Brothers, After Life, Hollywood, The Marvelous Mrs. Maisel, het aanbod van streamingsplatform Quibi en nog veel meer. Serieliefhebbers Charlene Heezen en Kevin Goes – de twee makers van de podcast Bingewatchers – hebben juist heel veel stil gezeten en praten in deze nieuwste aflevering over al deze series.