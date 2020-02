Jennifer Lawrence gaat hoofdrol in Netflix-komedie spelen

Don't Look Up gaat over twee wetenschappers die ontdekken dat de aarde binnen een half jaar door een meteoriet getroffen gaat worden. Ze trekken er op uit om via de media iedereen te waarschuwen voor de aanstaande ramp, maar krijgen vooral veel sceptische reacties op hun waarschuwing.



McKay zegt blij te zijn met het aantrekken van Jennifer. ,,Zij is wat mensen in de zeventiende eeuw ‘een talent van dynamiet’ noemden", zegt hij in een statement over de Oscarwinnares.



In april zou de regisseur al willen beginnen met filmen. Netflix zou de film namelijk dit jaar nog willen streamen. Het budget voor de rolprent is een slordige 75 miljoen dollar.