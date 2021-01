Jennifer Lopez onder vuur na lanceren ‘decadente’ challenge

Het jaar leek zo mooi te beginnen dit jaar voor Jennifer Lopez. De 51-jarige zangeres mocht optreden bij de eedaflegging van Joe Biden en deze week was het precies twintig jaar geleden dat haar album J.LO uitkwam. ‘Gelukkige verjaardag aan mijn tweede album J.Lo!!!! Had een leuk moment tijdens een recente shoot’, schrijft de superster bij een korte clip die ze gedeeld heeft op sociale media.



In het fragment kan je zien hoe Jennifer hét iconische moment uit haar muziekvideo van Love Don’t Cost A Thing, dat op het album stond, opnieuw heeft opgenomen. Terwijl ze aan het wandelen is over een exotisch strand, gooit ze vervolgens haar zonnebril, witte jas en juwelen in het rond. Op het moment dat ze haar topje wil uittrekken, slaat ze lachend op de camera.