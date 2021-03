Jeremy Clarkson: Piers Morgan is voor niets zijn baan kwijt

Na Sharon Osbourne heeft ook Jeremy Clarkson zijn steun betuigd aan Piers Morgan na diens vertrek bij Good Morning Britain . Volgens de voormalige Top Gear -presentator is Morgan na zijn controversiële uitspraken over Meghan, de vrouw van prins Harry, voor niets opgestapt.

In zijn column in The Sun zegt de 60-jarige Clarkson dat hij het ‘voor de eerste keer’ eens is met Piers. ,,Ik vermoed dat Meghan binnen vijf jaar voor foto’s zal poseren, in haar eentje buiten de Taj Mahal of op de achterkant van een jacht in de Middellandse Zee”, schrijft hij. ,,En de arme oude Piers zal zich beseffen dat hij zijn baan is kwijtgeraakt voor helemaal niets.”

Morgan veegde begin maart op de commerciële tv-zender ITV de vloer aan met Harry en Meghan tijdens een uitzending van Good Morning Britain. Hij stelde onder meer ‘misselijk te worden van het schandelijke interview’ en trok diverse uitspraken van met name Meghan in twijfel. In het gesprek met Oprah Winfrey vertelde de hertogin van Sussex onder andere zelfmoordgedachten te hebben gehad door de grote druk die ze had ervaren sinds ze een relatie heeft met prins Harry. Ook vertelde ze dat het koningshuis zorgen had geuit over de huidskleur van haar toen nog ongeboren baby Archie.

Nadat bij de Britse mediawaakhond Ofcom ruim 57.000 klachten waren binnengekomen over Morgan’s tv-optreden, besloot hij op te stappen. De presentator weigerde zich te verontschuldigen en zei achter zijn uitspraken te blijven staan.

Nadat Sharon Osbourne eerder al via sociale media haar steun betuigde aan Piers werd ze in de Amerikaanse talkshow The Talk, waar ze zelf een van de presentatrices is, behoorlijk bekritiseerd. Collega’s pakten haar flink aan, wat tot pittige discussies leidde.