Jeremy Renner brak meer dan 30 botten door ongeluk met sneeuwschuiver

serierecensie 4 sterren voor Net­flix-se­rie The lying life of adults: bestseller Elena Ferrante opnieuw sterk verfilmd

Nog steeds is het mysterie niet voor de volle honderd procent opgehelderd over wie de Italiaanse successchrijfster Elena Ferrante werkelijk is. Speculaties over haar ware identiteit zouden niet misstaan in een dramaserie vol verkeerde aannames en doodlopende onderzoeken. Sommige literaire speurneuzen denken zelfs dat ze een man is.

20 januari