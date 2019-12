Jeroen Pauw hangt met vriendin in een boom en Beertje te sexy voor haar stoel

‘Mi­ni-trui­tje’ The Voice gaat over de tong bij 1,6 miljoen kijkers

11:59 De battleronde van The Voice of Holland heeft gisteravond de kijkcijferstrijd van De Slimste Mens gewonnen. Naar de talentenjacht van RTL keken 1,6 miljoen mensen, tegenover 1,3 miljoen die op de kennisquiz van de KRO-NCRV afstemden. Kijkers van The Voice praten vandaag druk na over de opvallende outfit van een vriendin van kandidate Alisha.