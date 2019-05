Jeroen Pauw sleept Ere Zilveren Nipkowschijf in de wacht

Zowel Stuk, waarin een aantal mensen wordt gevolgd tijdens de periode die ze doorbrengen in een revalidatiecentrum, als Zeven Kleine Criminelen (met onder andere Theo Maassen), zijn programma’s van de VPRO. Er is een tijdlang kritiek op het feit dat de Zilveren Nipkowschijf veelal gaat naar weinig bekeken titels van de VPRO. Dat is ook dit jaar niet anders. Sinan Cans programma’s zijn van omroep BNNVara.



Joardy Season krijgt dit jaar de eervolle vermelding. Deze YouTube-serie, overigens ook uit de VPRO-stal, bestaat uit absurdistische sketches rondom het personage De Huilonman (acteur Jim Deddes). Jeroen Pauw mag de Ere Zilveren Nipkowschijf in ontvangst nemen. Andere titels die tijdens het juryberaad over tafel gingen waren onder meer: Podium Witteman, Klem, Nachtdieren, Makkelijk Scoren en Sekszusjes TV.



De uitreiking vindt plaats op 20 juni in het Amsterdamse Ketelhuis.