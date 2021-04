Jeroen van der Boom zingt Songfestivalliedjes in nieuw programma

interview Recht doen aan de geur van de Noordzee

12:03 Frank Bloem bestudeerde twee jaar lang de geur van de Noordzee. Zijn onderzoek in opdracht van de Ambassade van de Noordzee resulteerde in een ‘geurkunstwerk’: Zeelucht. Het is onderdeel van de expositie Vervlogen - geuren in kleuren van het Mauritshuis.