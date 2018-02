Jersey Shore binnenkort definitief terug op de buis

'Niemand zag gelekte privégegevens van BN'ers'

18:19 Het was tot voor kort mogelijk om privégegevens van BN'ers te achterhalen via een onvoldoende beveiligde webserver van sterrenfotografen Edwin en Peter Smulders. De bewuste informatie is echter zo'n tien jaar oud en dus grotendeels achterhaald. Bovendien is niemand daadwerkelijk met de gegevens aan de haal gegaan, zegt Edwin Smulders tegen deze site.