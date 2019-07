Jessica Simpson doet in memoires boekje open over liefdesleven en carrière

VIDEO The Opposites eenmalig terug voor show Appelsap

10 juli The Opposites komen voor een keer bij elkaar voor een show op Appelsap in Amsterdam. Het concert is op 10 augustus in het Flevopark in Amsterdam. Het is dan precies vier jaar geleden dat Willem de Bruin en Twan van Steenhoven (Big2) voor het laatst als duo een liveshow deden.