Jessie J openhartig over onvruchtbaarheid

Volgens de Britse krant Metro liet ze haar fans weten dat een van haar nieuwe nummers, Four Letter Word, gaat over haar kinderwens. ,,Ik vertel dit niet om medeleven te krijgen, ik ben een van de miljoenen vrouwen en mannen die hiermee kampen. Ik wilde dit nummer voor mezelf schrijven toen ik verdrietig was, om mezelf wat op te vrolijken maar ook om mensen iets te geven om naar te luisteren als zij het moeilijk hebben.”



Nu bekend is wat Jessie tijdens het concert deelde, is ook de betekenis van de Instagrampost van haar nieuwe liefde Channing Tatum na die avond duidelijk. In het bericht - waarin hij hun relatie bevestigde - zei de acteur bij een foto van het optreden: ,,Deze vrouw heeft net haar hart uitgestort op het podium van de Royal Albert Hall. Wie hier was, was getuige van iets bijzonders. Wow.”