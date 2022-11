Jessie Jazz Vuijk blikt terug op nare ervaring als 17-jarig model: ‘Dreigde dat moeder zou komen’

Influencer Jessie Jazz Vuijk (27) blikt in haar ‘dagboek’ op Instagram openhartig terug op haar begindagen als model. Ze had op haar zeventiende meteen enkele vervelende ervaringen en vertelt hoe ze daarmee omging. ‘Ik heb gedreigd dat mijn moeder zou komen.’

Jessie vertrok tien jaar geleden naar Istanboel met een hoofd vol ‘grote dromen’ en onder haar arm het boek Beroemd: dagboek van een model. In de jeugdroman van Tiny Fisscher ervaart hoofdpersoon Steph, ook beginnend mannequin, dat de modellenwereld lang niet alleen uit glitter en glamour bestaat.

Vuijk kwam in een huis te wonen met dertien vrouwen van over de hele wereld en dat bleek een groot goed. ‘Ik denk dat mijn liefde voor sisterhood hier is geboren’, schrijft Jessie. ‘Onze ietwat seksueel overschrijdende baas Uluc probeerde hier en daar nog wat voor elkaar te krijgen, maar toen wij hem door hadden, zorgden we ervoor dat niemand nog tijd alleen met hem doorbracht.’

De man, die zelf ook modellenfoto’s maakte van Jessie, bleef volgens haar echter vervelend. ‘Ik zag nergens gevaar in, ik had immers Dagboek van een model gelezen en dit was gewoon part of the game’, aldus Jessie. Ze stond wel stevig in haar schoenen en beet meteen van zich af toen de man te ver ging.

‘De eerste foto van deze post, die had hij van mij geschoten, waarna hij vroeg of ik even aan mijn vriendje wou denken terwijl ik mezelf zou vingeren. Bijzonder’, blikt Jessie terug. ‘Ik heb hem in steenkolenengels verrot gescholden en gedreigd dat mijn moeder zou komen. Menig man heeft ze al doodsangsten laten ervaren, dus ik dacht dat het Uluc ook wel zou afschrikken’, grapt de influencer.

Dat werkte. ‘Uluc zag dat er bij mij geen ruimte was en trots ging ik na mijn eerste dag Istanboel terug naar mijn huis met dertien vrouwen.’ Nu vertelt ze sterk over het voorval, maar destijds verzweeg ze het voor haar moeder. ‘Want ik wist dat het avontuur dan snel afgelopen was.’

Nul euro op de bank

Het modellensucces begon voor Jessie uiteindelijk toch in Nederland. Haar vriendin Rianne Meijer, met 1,5 miljoen Instagram-volgers een van de grootste influencers van Nederland, vierde onlangs dat de twee negen jaar geleden naar Amsterdam verhuisden. Ze stonden allebei rood, maar waren vastbesloten het te maken.

‘We spraken op Jessies balkon urenlang over wat we wilden doen en bereiken en waren zo zeker van alles’, schreef Rianne. ‘We konden niet echt de vinger leggen op wat we precies wilden worden, maar we wisten allebei dat het iets moois zou zijn.’ Rianne en Jessie begonnen met modellenwerk en de rest is geschiedenis.

Jessie werd in 2015 verkozen tot Miss Nederland en kreeg landelijke bekendheid als deelnemer van Expeditie Robinson. Mannenblad FHM riep haar uit tot mooiste vrouw van Nederland in 2019 en inmiddels vermaakt ze als influencer dagelijks 307.000 Instagram-volgers met haar posts. Daarin komt ook vaak haar bekende vriend Kaj Gorgels voorbij, eerder was ze samen met zanger Tim Douwsma.

