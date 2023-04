Jesy Nelson spreekt Little Mix-collega’s al twee jaar niet meer: ‘Geen spijt van mijn beslissing’

Jesy Nelson (31) heeft zich in een interview met de krant The Sun uitgesproken over haar vertrek bij de meidengroep Little Mix. Nelson heeft Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall , haar voormalige collega’s sindsdien ook niet meer gesproken. ‘Maar ik wens ze het allerbeste met hun solocarrière.’

Het is inmiddels zo’n twee jaar geleden dat Jesy Nelson haar vertrek bij Little Mix aankondigde. Ze verliet de meidengroep destijds vanwege haar verslechterde mentale gezondheid. In de tien jaar dat ze in de band zat, had Nelson amper tijd om tot rust te komen, legt ze nu uit. ,,Als je in een meidenband zit, dan zit je in een machine die non-stop doorgaat. Je hebt geen tijd om even een minuutje op adem te komen en je kunt ook geen time-out nemen als je even ruimte nodig hebt. En dat was iets waar ik heel erg veel moeite mee had”, vertelt ze aan The Sun.

In die tijd heeft Nelson ook veel moeite de haatreacties. ,,Ik worstelde heel erg met mijn lichaam. Ik werd continu gepest en ik had het daar erg zwaar mee. (...) Ik zat bijna tien jaar in de band en ik had gewoon geen idee van wat er allemaal bij zou komen kijken. Ik had daarvoor geen social media en was gewoon een barmeisje uit Dagenham.” Uiteindelijk komt het zo ver dat Nelson niet meer kan genieten van haar tijd bij Little Mix. ,,Dat is jammer, want ik had de meest geweldige tijden in Little Mix. Maar je mentale gezondheid is het belangrijkst. Je leeft maar één keer, dus op een gegeven moment moet je stoppen en voor jezelf zorgen.’’

Geen spijt

De zangeres kon tijdens de breuk met de meidengroep op de steun van haar drie collega’s rekenen, maar dat wil niet zeggen dat het viertal nog steeds contact met elkaar heeft. In haar interview met The Sun maakt Nelson duidelijk dat ze de afgelopen twee jaar niet meer gesproken heeft met Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall. ,,Ik heb nog steeds geen spijt gehad van mijn beslissing en ik zal onze herinneringen samen voor altijd koesteren”, aldus de artieste.

Ze vervolgt: ,,Maar nee, we hebben elkaar sinds mijn vertrek niet meer gehoord. Zeg nooit nooit, maar ik wens ze wel het beste met hun solocarrières.” Volgens Nelson hebben Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall elk hun eigen, muzikale stijl. ,,Ik ben oprecht blij voor ze en ik vind dat ook één van de leukste dingen aan ons: we hebben op muzikaal gebied zo’n andere stijl. We slaan nu allemaal onze eigen weg in.”